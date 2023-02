Mutsinzi assina por clube da 2.ª divisão da Noruega

Depois de ter rescindido com o Trofense, no final de dezembro, o central Ange Mutsinzi já tem novo clube, tendo assinado por duas épocas com o FK Jerv, clube que milita no segundo escalão do futebol norueguês.Relembre-se que o internacional pelo Ruanda está em litígio com a sua antiga formação, depois de ter colocado um ponto final na sua ligação à turma da Trofa, alegando salários em atraso. Embora o Trofense garanta já nada dever ao jogador, Mutsinzi interpôs, entretanto, no Tribunal Judicial da Comarca do Porto, um processo contra a SAD do Trofense, alegando uma dívida de 20.542,25 euros.Em época e meia no Trofense, Mutsinzi fez 32 jogos e apontou um golo.