Nduwarugira convocado para a seleção do Burundi

Christophe Nduwarugira, jogador do Leixões, foi chamado a representar o Burundi nos primeiros dois jogos da fase de qualificação para a CAN’2023.O médio de 27 anos, que leva cinco golos em 27 internacionalizações pelo país, vai defrontar a Namíbia, no dia 4 de junho, e os Camarões, no dia 8, num grupo que conta ainda com o Quénia.Com 35 jogos esta temporada, o médio, que também pode jogar como central, foi um dos jogadores mais utilizados do plantel de Matosinhos.Autor: T.G.