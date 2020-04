O isolamento social de Paná: família é a grande companhia

"Em casa com..." é o nome da rubrica criada pelo Leixões para dar a conhecer as rotinas dos jogadores do plantel durante o período de isolamento social. O 'convidado' desta quarta-feira foi Paná.





O médio angolano começou por revelar que tem aproveitado para conviver com a sua família. Para além disso, o jogador de 28 anos assumiu que tem visto vários filmes e séries e que não dispensa jogar FIFA 20.Na presente temporada, o internacional angolano soma 12 jogos pelo conjunto orientado por Manuel Cajuda.