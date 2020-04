O isolamento social de Zé Carlos: da literatura ao 'Fortnite'

Não é fácil a originalidade nesta fase sem futebol, mas os clubes vão-se esforçando para entreter os seus adeptos. O Leixões tem mostrado os gostos dos seus jogadores durante o período de isolamento social.





Neste sábado, o "Em casa com..." foi protagonizado por Zé Carlos. O lateral-direto tem aproveitado para se dedicar à literatura, assim como assistir à série 'Peaky Blinders' e jogar 'Fornite'.O jovem jogador, de 21 anos, chegou a meio da época, proveniente do vizinho Leça, e conta com cinco partidas pelos bebés do Mar, 27 no total da temporada em curso.