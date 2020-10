Oficial: Tiago Fernandes já não é treinador do Leixões

Tiago Fernandes já não é treinador do Leixões, informação que confirma a notícia que já tinha sido avançada durante este domingo por Record.





Em comunicado, o emblema de Matosinhos, que milita na LigaPro, oficializou a saída do técnico, anunciou quem sucede provisoriamente no cargo e desejou ainda "os maiores sucessos" ao antigo treinador."A Leixões SC - Futebol, SAD vem, por este meio, informar que, após o jogo com o Académico de Viseu, chegou a acordo com o treinador Tiago Fernandes para a rescisão do contrato que unia as duas partes.Ao Tiago Fernandes, agradecemos o profissionalismo, compromisso e dedicação com que sempre representou a Leixões SC - Futebol, SAD, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais.Coordenador Técnico, João Eusébio assume, interinamente, o comando da equipa principal.Obrigado, Tiago Fernandes", pode ler-se.