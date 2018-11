Ofori e a receção ao Anadia: «Só a vitória interessa»

Lawrence Ofori tem sido uma das figuras de proa do Leixões esta temporada, tendo sido utilizado num total de 13 partidas, divididas por todas as competições. Este domingo, frente ao Anadia, em duelo a contar para a 4ª eliminatória da Taça de Portugal, o médio ganês deverá permanecer no onze escalado por Filipe Gouveia e, no lançamento ao jogo, garantiu estar à espera de dificuldades, mas referiu que só a vitória interessa."O jogo é muito importante para nós, temos que ganhar, mas sabemos que vai ser difícil. Isto porque toda a gente quer ganhar nesta competição. A taca é muito importante para o Leixões porque já ganhámos uma no passado. Queremos ir em frente. É difícil, mas possível. O nosso objetivo é ganhar, sem dúvida", começou por dizer, apontando que a presença em massa dos adeptos será uma ajuda importante."Os adeptos têm estado lá para nós em todos os jogos e para este jogo quero muitos adeptos aqui no Estádio do Mar. A presença deles é muito boa, dá-nos muita motivação", referiu.No que toca a esta época, que tem sido de afirmação, Ofori assumiu estar muito feliz. "O nosso treinador deu-me muitas oportunidades de jogar. É bom para mim e para a equipa. Não foi fácil porque temos muitos jogadores na equipa e, por isso, tenho de trabalhar mais duro para estar no onze", concluiu.