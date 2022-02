Pastor e o Ac. Viseu: «Derrota está entalada na garganta até hoje»

Em antevisão à partida da Liga Sabseg frente ao Ac. Viseu, o defesa Pastor admitiu que a goleada sofrida na primeira volta do campeonato contra o mesmo adversário ainda está na memória da equipa e dos adeptos."Essa derrota está entalada na garganta até hoje dos adeptos e também de quem trabalha aqui todos os dias e sofre uma derrota pesada como essa", frisou o jovem de 21 anos ao relembrar a derrota por 4-1 em casa, a mais pesada da época leixonense.Passados alguns meses, o jogador do Leixões garante que a equipa vai até Viseu em busca da vitória, apesar do poderio do Académico."O [Académico] Viseu é uma grande equipa, como todas as outras do campeonato, mas vamos lá com o intuito de rectificar esses pontos", disse Pastor que realçou ainda a importância que os seus adeptos podem desempenhar.Depois de mais um mercado de inverno e com algumas mexidas no plantel, o jogador admite que a equipa está agora mais completa e compacta, o que deixa algumas dores de cabeça ao treinador José Mota.O encontro da jornada 23 da Liga Sabseg entre Académico e Leixões tem início marcado para as 18h da próxima sexta-feira.