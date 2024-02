Paulinho Alves: «Sentimos que os resultados não têm correspondido às prestações em campo»

Paulinho Alves regressou aos relvados há relativamente pouco tempo,, mas encontrou rapidamente um lugar no miolo do Leixões, sendo uma peça chave nos planos de Carlos Fangueiro. Deste modo, o atleta dos bebés do mar entende a essência de lutar por um resultado abordando "todos os lances nos limites", tal como fez questão de explicar na antevisão ao encontro com o FC Porto B."Sentimos que os últimos resultados não têm correspondido às prestações que temos tido em campo. Estamos a trabalhar bem para regressar rapidamente às vitórias. A equipa está confiante e preparada para defrontar o FC Porto B", perspetivou o médio, de 26 anos, tecendo elogios a uma equipa dos dragões "recheada de jovens com grande qualidade": "Só estando muito concentrados e abordando todos os lances nos limites conseguiremos sair do Olival com um bom resultado."De facto, o Olival não é muito longe do Estádio do Mar, casa dos matosinhenses, e por isso é expectável que a massa adepta dos visitantes se desloque ao outro lado do Rio Douro em bom plano. Paulinho Alves entende essa dedicação e está à espera de muito apoio nas bancadas."Temos sentido um grande carinho por parte dos adeptos e neste jogo não será exceção. Contamos, como sempre, com uma grande moldura humana a apoiar-nos do primeiro ao último minuto. Vamos dar tudo em campo para lhes retribuir com uma vitória", concluiu Paulinho Alves.O Leixões desloca-se este sábado ao Estádio Dr. Luís Filipe Menezes para enfrentar o FC Porto B, pelas 15h30, num encontro a contar para a 23ª jornada da Liga Sabseg.