Paulinho e a chegada ao Leixões: «Muito feliz por representar um clube com uma mística muito própria»

Nas primeiras declarações enquanto jogador do Leixões, o médio Paulinho, que chegou ao clube proveniente do Felgueiras, da Liga 3, não escondeu a satisfação pela mudança para um histórico do futebol português."Estou muito feliz por representar um clube histórico como o Leixões, com adeptos fantásticos e uma mística muito própria. Fui muito bem recebido por toda a equipa e staff e estou a adaptar-me muito bem", começou por referir, aos meios do clube, fazendo depois um balanço dos primeiros dias no clube: "A primeira semana tem sido boa, intensa, com muita entrega e compromisso de todo o grupo, de forma a estarmos preparados para o início de época."Preparado para um "campeonato muito competitivo e com grandes equipas", o jogador de, 24 anos, promete, acima de tudo, entrega: "A única coisa que prometo é dar sempre o máximo para ajudar a equipa a fazer uma boa época. Faremos sempre de tudo para que os adeptos tenham orgulho em nós."