Paulinho e a receção ao Mafra: «Temos de estar em alerta do primeiro ao último segundo»

Na sequência da derrota da 29.ª ronda em casa do Torreense, que travou a série de duas vitórias consecutivas para a turma de Matosinhos, o médio Paulinho mostra-se confiante de que a equipa leixonense conseguirá retomar o caminho dos triunfos na receção ao Mafra, este domingo."Queremos retificar rapidamente o resultado do último jogo e regressar já às vitórias. A equipa está a trabalhar muito bem e a jogar em casa, perante os nossos adeptos, vamos dar uma boa resposta, com o objetivo de somar os três pontos e subir na tabela classificativa. Temos de estar muito concentrados e em alerta do primeiro ao último segundo do jogo", frisou Paulinho, de 25 anos, aos meios do clube.O médio, natural de São João da Madeira, salientou a importância do próximo desafio perante um adversário que tem "muito valor". "O Mafra é uma equipa com muito valor e que, tal como nós, gosta de proporcionar bons espetáculos. Acredito que vai ser um jogo intenso e equilibrado, em que os pormenores podem fazer toda a diferença", acrescentou.O confronto entre Leixões e Mafra, a contar para a 30.ª jornada da Liga Sabseg, realiza-se às 11 horas deste domingo, no Estádio Do Mar.V.V.