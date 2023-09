Paulinho já foi operado

Paulinho foi, nesta quinta-feira, submetido a uma intervenção cirúrgica para reconstrução da inserção do tendão do longo anterior direito. A operação correu bem.O jogador de 25 anos saiu lesionado ao minuto 39 da partida diante do Penafiel, logo na primeira jornada da Liga SABSEG e enfrenta um período de paragem que ronda os três meses.O médio, que cumpre a segunda temporada em Matosinhos, foi um dos jogadores mais utilizados na caminhada dos Bebés do Mar em 2022/23, participando em 22 jogos. Espera agora poder voltar, o mais rapidamente possível, aos relvados.