Paulinho no horizonte do Leixões

Paulinho pode vir a ser reforço do Leixões. O médio do Felgueiras, de 24 anos, está referenciado, sendo um jogador que agrada aos leixonenses. As próximas semanas podem trazer novidades neste dossiê, esperando-se avanços significativos.

Na época finda, Paulinho foi presença assídua nas opções do Felgueiras, tendo realizado 25 partidas, nas quais somou uma assistência. Com boa escola, como comprovam as passagens pelo FC Porto, Liverpool e Wolverhampton, o médio tenta agora afirmar-se num nível acima, procurando uma primeira experiência nos campeonatos profissionais portugueses.