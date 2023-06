Paulité na mira do Leixões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paulité é forte hipótese para reforçar o plantel do Leixões, confirmou Record. O extremo, de 22 anos, representou o Felgueiras no último ano e meio, evidenciando-se em 2022/23 com 7 golos e duas assistências. Em sentido inverso, João Oliveira saiu rumo ao Debreceni.