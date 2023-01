Paulo Alves e o jogo com o Leixões: «Temos de estar preparados para as dificuldades»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, esteve na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, no final da manhã desta quarta-feira, para promover a antevisão do encontro com o Leixões, da 15.ª jornada da Liga Portugal 2, que se realiza esta quinta-feira, pelas 18 horas, em Matosinhos."O grande objetivo é o regresso às vitórias. É figurativa a questão de ser o primeiro jogo do ano, temos é de nos preocupar sempre em procurar ganhar. A equipa está mentalizada para procurar regressar às vitórias. Temos noção das dificuldades que vamos encontrar frente a um clube tradicionalmente difícil de enfrentar. Devemos apelar a todas as nossa forças, ao nosso melhor para procurar ganhar o jogo"."Claro. O detalhe é fundamental nos jogos desta Liga. Trabalhamos sempre em função disso, em fazer com que os detalhes nos sorriam. Temos de ter uma atitude e desempenhos sem limites, uma entrega coletiva que não ponha nada em causa"."Nós, profissionais, não nos podemos preocupar muito com isso, se não estamos a desviar-nos do fundamental. É uma hora difícil para os nossos sócios, que têm sido o nosso 12.º jogador. Àqueles que puderem comparecer só podemos agradecer. Não nos podemos estar a preocupar em excesso com isso, porque temos de nos apresentar em campo com todas as forças"."Independentemente das expectativas e da necessidade de pontos que as equipas possam ter, as dificuldades vão ser sempre muitas porque é uma equipa com bons jogadores, bem organizada, que já mostrou que pode ombrear seja com quem for. É um estádio tradicionalmente difícil, o campo pode estar pesado. Temos de estar preparados para as dificuldades e capacidade para nos sobrepormos a essas dificuldades".