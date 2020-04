Paulo Lopo critica reunião de António Costa com os três grandes e FPF: «Todos muito mal na fotografia!»

A reunião em São Bento convocada pelo primeiro-ministro António Costa para amanhã, entre FC Porto, Benfica, Sporting e FPF não caiu bem no seio da SAD do Leixões e Paulo Lopo fez sentir a sua discordância através de uma publicação no Facebook.





"46 anos depois do 25 de abril de 1974, ainda há quem não tenha o bom senso de respeitar 42 anos de história de uma associação de direito privado chamada Liga Portugal que engloba 36 clubes e não 3! Todos muito mal na fotografia", escreveu o presidente da sociedade desportiva dos matosinhenses.