Paulo Lopo: «Quero que o Leixões seja um Ajax ajustado à nossa dimensão»

Paulo Lopo, presidente da SAD do Leixões, aproveitou o facto de ter estado em direto na Rádio Cidade de Matosinhos para comentar o facto de a 2ª Liga ter sido dada como terminada. O dirigente revelou ainda que não há certezas quanto ao facto de Manuel Cajuda continuar à frente do comando técnico da equipa e assumiu que o clube vai ser mais regrado em termos de investimento na próxima temporada.





Com o fim do campeonato, o presidente da SAD do Leixões destacou que ainda não decidiu como vai resolver a questão do regresso aos treinos e perspetivou aquilo que pode ser a época 2020/21. "Ainda não pensei sobre o regresso aos treinos, mas, se calhar, não faz sentido treinarmos agora para só jogarmos daqui a três ou quatro meses. Agora é importante ter-se consciência que, durante este tempo, vamos continuar a ter despesas e que era importante sermos recompensados de alguma forma. Para a próxima época queremos reformular a nossa estratégia, queremos passar a ter uma pessoa a coordenar as quatro equipas do Leixões SAD. Queremos ter um modelo competitivo e queremos que o Leixões seja um Ajax ajustado à nossa dimensão", explicou.Assumindo que a paragem devido à pandemia de coronavírus pode condicionar a estratégia do clube para o futuro, Paulo Lopo abordou ainda a condenação do Leixões no caso Jogo Duplo: "O facto de termos sido condenados no processo Jogo Duplo ainda condiciona muito as nossas tomadas de decisão, mas sei que vamos jogar na 2ª Liga no próximo ano. Vamos recorrer e não se torna efetivo até apresentarmos todos os recursos. Sabemos que existe a possibilidade de o Leixões descer daqui a dois ou três anos, mas vamos lutar para provar a inocência do clube. Temos de ser contidos e promover jovens para colmatar a questão financeira".Paulo Lopo continuou dizendo que gostava de fazer obras no estádio- apesar de este pertencer ao clube- e comentando a possível continuidade de Manuel Cajuda à frente da equipa na próxima época. "O míster tem contrato connosco até ao fim desta época. A notícia de hoje apanhou-nos de surpresa e não estou em condições de dizer quem vai ser o treinador para o ano. No entanto, posso dizer que trabalhar com o míster é uma alegria. Ele é um sábio, gosta de ensinar e tem a humilde de querer saber. É um senhor do futebol. A continuidade depende da estratégia e a estratégia depende do dinheiro. Ainda não temos definido o que iremos fazer", vincou.Depois de ter criticado a reunião que juntou Federação, a Liga e os presidentes dos três grandes, Paulo Lopo concluiu abordando novamente a questão: "Não me choca a presença dos presidentes dos três grandes, chocava se o sr. Pedro Proença não marcasse presença nessa mesma reunião. O sr. Pedro Proença Proença representa a Liga e os clubes, no dia em que sentirmos que não nos está a representar bem apenas temos de deixar de o apoiar. Embora considere que poderiam ter estado presentes mais alguns clubes, penso que a presença dos três grandes foi mais num sentido de persuasão".