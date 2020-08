Paulo Lopo: «SAD do Leixões fica bem entregue ao André Castro»

O Leixões anunciou durante esta semana que Paulo Lopo iria deixar o cargo de presidente da SAD do clube e que seria substituído por André Castro. Na tarde deste domingo, o antigo líder dos matosinhenses deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais.

Agradecendo o apoio que recebeu ao longo dos últimos quatro anos, Paulo Lopo assegurou que a SAD fica bem entregue a André Castro. O dirigente anunciou ainda que vai continuar como presidente da Assembleia Geral e que continuará como principal acionista da SAD.

Leia o comunicado de Paulo Lopo na íntegra:

"Quero começar por agradecer a todos os que tornaram a recuperação do Leixões possível.

Saio da Presidência da SAD com o sentimento de dever cumprido. Recuperámos financeiramente a SAD, que vivia momentos dramáticos no final de 2016, com dívidas a jogadores, clubes, fornecedores, estado e até ao próprio Leixões Clube. Apostámos forte na formação, com as nossas equipas a jogarem de igual para igual com as principais academias do país. Recordo que terminámos no pódio no nacional de juniores (sub19). Valorizámos ativos, tendo sido um dos clubes que mais vendas fez em Portugal nos últimos três anos, fruto de um apurado trabalho na prospeção. Melhorámos desportivamente, colocando o Clube a meio da tabela quando nas três épocas anteriores a 2017 jogávamos para não descer. Também melhorámos o nosso património, ao investir no Estádio, e fizemos os patrocinadores acreditar no nosso projeto. Mas mais importante de tudo, recuperámos o nosso melhor ativo: o bom nome do Leixões!

Quero também deixar todos tranquilos porque ao passar a pasta ao André Castro a SAD fica bem entregue. Preparámos a transição com tempo e acredito ser a pessoa certa para levar o Leixões ainda mais longe. O objetivo primeiro destes quatro anos era recuperar o Leixões e prepará-lo para chegar ao lugar que merece. Conseguimos. Estaremos a lutar pela subida de divisão a muito curto prazo.

Eu continuarei tanto nas minhas funções de Presidente da Assembleia Geral, como nas de principal acionista da SAD (através da PlayFair), a acompanhar a vida do Leixões, agora com uma visão mais global do Clube. O meu compromisso continua firme: quero devolver o Clube ao lugar que ele merece. Aconteça o que acontecer, estarei cá para ser parte da solução.

Quero acabar da forma como comecei. A agradecer. A todos os Sócios e Adeptos. À minha equipa. Aos dirigentes do Clube. Aos jogadores. Ao staff técnico. Aos funcionários. Aos parceiros. À Camara Municipal de Matosinhos, e em especial à sua Presidente. Aos patrocinadores. E a todas as instituições que regem o desporto em Portugal.

Sinto-me realizado pela obra que deixei feita, a nível financeiro, desportivo e de infraestruturas.

Tal como faço em tudo o que me envolvo, dei sempre o melhor de mim.

Viva o Leixões!"