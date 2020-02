Paulo Lopo: «Tivemos propostas de dois grandes pelo Franco»

O nome de Gonçalo Franco é o mais recente da formação do Leixões a criar burburinho no mercado, de tal forma que já chamou a atenção de dois dos grandes de Portugal. A revelação foi feita por Paulo Lopo, a Record, numa entrevista na qual o presidente da SAD leixonense adiantou também que esse interesse já chegou a vias de facto na última janela de Janeiro, altura em que chegaram quatro propostas pelo criativo, duas delas oriundas dos tais dois grandes portugueses.





"Já tivemos, neste mercado de inverno, pelo menos quatro propostas pelo Franco. Duas eram de dois grandes portugueses. No entanto, não achámos que fosse a altura indicada para ele sair", explicou Paulo Lopo. Seja como for, para o presidente da SAD, não será esse proletar da saída que impedirá o criativo de dar o salto, até porque, sublinha, a qualidade é evidente. "O Franco já é uma certeza e não uma promessa. Vai ser um dos melhores criativos do nosso país", atirou