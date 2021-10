Paulo Sousa: «O plantel sente-se confiante»

A conferência de imprensa de antevisão do Leixões, esta quinta-feira, para o encontro frente ao Vilafranquense, foi protagonizada por Paulo Sousa, treinador-adjunto dos matosinhenses, tendo este remetido para a boa forma da equipa e para a "alegria" estabelecida pelos dois últimos bons resultados.





"Estamos, acima de tudo, a pensar naquilo que nós pretendemos fazer, que é dar continuidade à boa forma. Pensamos e queremos chegar à terceira vitória, e é dessa forma que vamos encarar a partida" disse Paulo Sousa, identificando algumas dificuldades que o Vilafranquense pode, apesar da falta de pontos, colocar aos Bebés do Mar. "Sabemos das dificuldades e das boas prestações que eles podem exibir", disse.No que toca às vitórias seguidas do Leixões, o membro da equipa técnica de José Mota foi direto. "É lógico que as vitórias trazem confiança e estes dois bons resultados trazem a alegria e o bem-estar do plantel, que se sente muito confiante"."A mensagem que queremos passar à nossa massa associativa é que contamos sempre com eles, assim como ao resto dos simpatizantes e adeptos do Leixõe e queremos sempre fazer com que eles venham apoiar-nos, pois ficamos mais felizes com eles cá", rematou Paulo Sousa, apelando ao bom enchimento das bancadas de Rio Maior.