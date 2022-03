Paulo Sousa: «Queremos dar continuidade aos bons resultados»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A série de cinco jogos sem perder permitiu ao Leixões chegar a um confortável 7.º lugar da tabela classificativa, mas os matosinhenses não querem ficar por aqui, tal como explicou Paulo Sousa, treinador-adjunto dos bebés do Mar.

“Vimos de uma fase positiva e queremos dar continuidade a esses bons resultados. Isto é fruto da chegada de alguns jogadores novos e da recuperação de outros elementos que estavam lesionados e que vieram fortalecer a nossa equipa. Estamos mais fortes e acreditamos que ainda vamos estar mais no futuro”, disse aos meios do clube.

O ex-jogador deixou ainda elogios ao Feirense, vincando, no entanto, a vontade que o Leixões tem de conquistar os três pontos: “Sabemos que vamos a um campo tradicionalmente difícil e que vamos defrontar um adversário que tem poderio, a classificação assim o demonstra. No entanto, queremos dar continuidade ao que foi feito na semana passada e termos um futebol cada vez mais vistoso. Acreditamos que um coletivo forte irá fazer com que os jogadores sobressaiam como individualidades”.

A partida, que se disputa em Santa Maria da Feira, está agendada para as 11 horas deste domingo.