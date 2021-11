Paulo Sousa: «Se calhar houve respeito a mais pelo Tondela»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paulo Sousa, técnico adjunto do Leixões, falou de "respeito a mais" na primeira parte diante do Tondela, após a derrota (3-1) da formação de Matosinhos diante dos beirões, que são assim eliminados da Taça de Portugal."O nosso objetivo era chegar aqui e dividir o jogo. Na primeira parte não aconteceu, se calhar houve respeito a mais ao Tondela, mas houve uma oportunidade flagrante para cada lado e depois houve o golo, onde podíamos ter definido melhor em termos defensivos. Na segunda parte tentámos pressionar mais na tentativa de chegarmos ao golo, mas as coisas não saíram como pretendíamos", resumiu.