Paulo Sousa: «Temos condições para fazer uma 2ª volta bem melhor do que a 1ª»

Com apenas uma vitória nos últimos oito jogos, o Leixões vai procurar, frente ao Farense, colocar um ponto final nos maus resultados, tal como explicou Paulo Sousa, adjunto de José Mota."Encaramos o jogo com cautela porque vamos defrontar um adversário com qualidade, a classificação não reflete a qualidade individual daquele plantel. No entanto, estamos confiantes e convictos que podemos alcançar um bom resultado, que passa por vencer. As coisas não nos têm corrido da melhor forma e os resultados não nos têm ajudado, mas percebemos que todos têm de se unir e que todos temos de dar mais um bocadinho pela causa Leixões. Temos de mudar esta situação, que já se arrasta há algum tempo. Somos capazes e temos gente com qualidade para dar uma boa resposta", começou por referir.O técnico perspetivou ainda o que falta jogar no campeonato para os bebés do Mar: "Temos condições para fazer uma 2ª volta bem melhor do que a 1ª e somar mais pontos. Começámos muito bem o campeonato e isso criou algumas expectativas, mas depois as coisas não foram acontecendo. Por vezes, a juventude que temos pesa no ato de sabermos contornar o estado de espírito em que estamos. No entanto, acreditamos de fazer uma 2ª volta muito diferente".O encontro, que disputa no Algarve, está agendado para as 17 horas desta segunda-feira.