Pausa trouxe novo ânimo

O Leixões retoma o seu foco no principal objetivo: o campeonato. Duas semanas depois do sofrido apuramento na Taça de Portugal, os matosinhenses vão procurar surpreender o Penafiel e afastar-se dos últimos lugares da classificação.

“ Este tempo deu-nos para refletir e trabalhar melhor uma ideia de jogo, que os jogadores assimilem e aceitem. Estamos com a máxima força, empenhados, temos muita ambição e vamos com alma. Isso é o interessa: o orgulho do Leixões!”, afirmou o treinador do conjunto que ocupa a 15ª posição da Liga Sabseg.

Porém, a determinação leixonense não significa um menosprezar dos perigos que os durienses, a jogar no seu reduto, poderão criar. “O Penafiel é uma equipa que joga bem, tem boa variabilidade. Sai a jogar a dois, a três, utiliza diferente sistemas. Estamos perante uma equipa pragmática e objetiva. O Penafiel tem as suas armas, vai criar-nos diversas adversidades, mas nós também temos as nossas qualidades”, afiançou ainda o técnico, de 58 anos, em declarações difundidas pelos meios da SAD do Leixões.

Em caso de vitória, os bebés do Mar poderão escalar cinco posições até ao meio da tabela, ainda que seja de uma maneira provisória.