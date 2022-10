Pedro Coronas antevê duelo da Taça: «Temos a obrigação de seguir em frente»

O lateral Pedro Coronas fez, esta sexta-feira, uma antevisão ao duelo de domingo, frente ao Tirsense, para a Taça de Portugal, manifestando a ambição do clube em chegar o mais longe possível."Queremos passar esta eliminatória e continuar a honrar a tradição do Leixões na Taça de Portugal. Como fizemos na ronda anterior, temos de entrar em campo com os índices de concentração no máximo. A Taça de Portugal é fértil em surpresas. Queremos ser notícia, mas pelo lado positivo ao chegar o mais longe possível na prova. Temos a obrigação de seguir em frente", disse o defesa, aos meios do clube, já depois de perspetivar a partida: "O Tirsense tem demonstrado ser uma boa equipa e, apesar de competir num escalão inferior, vai tentar nos criar muitas dificuldades. Esperamos um jogo difícil e para o qual temos de estar altamente concentrados em todos os momentos."O Leixões visita o Tirsense, este domingo, pelas 15 horas, em jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.