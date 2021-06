Pedro Coronas assina por dois anos com o Leixões

Depois de Beunardeau, João Meira, João Amorim, Thalis, Fabinho e Diogo Leitão, o Leixões anunciou mais um reforço para a temporada 2021/22. Trata-se de Pedro Coronas, lateral-direito de 30 anos que atuava no Penafiel.





O jogador assinou por dois anos com o emblema matosinhense e mostrou-se entusiasmado com o novo desafio. "É muito aliciante representar um clube histórico e com adeptos fervorosos, como os do Leixões. Estou muito feliz por aqui estar e vou dar o meu máximo, todos os dias, para honrar este símbolo", referiu aos meios oficiais do Leixões.Para além do Penafiel, Pedro Coronas já representou V. Setúbal, Moreirense, Marítimo, Académica e Cova da Piedade.