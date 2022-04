Pedro Coronas: «Queremos dar sequência aos bons resultados que temos tido na segunda volta»

Apesar de estar numa posição tranquila na tabela classificativa, o Leixões encara o jogo com o Sp. Covilhã com a máxima ambição, tal como explicou Pedro Coronas.

“Queremos dar sequência aos bons resultados que temos tido na 2ª volta. Sabemos que o terreno do Sp. Covilhã é tradicionalmente difícil e eles ainda estão a lutar pela permanência. No entanto, nós estamos à procura do melhor lugar possível na tabela classificativa e vamos lá honrar o símbolo que trazemos ao peito. Na 2ª volta somos das melhores equipas e agora queremos acabar no lugar mais acima possível”, referiu o lateral aos meios do clube.

A partida, que se disputa no domingo, está agendada para as 17 horas.