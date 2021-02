Pedro Pinto: «Sabemos que vamos voltar às vitórias este fim de semana»

O desaire frente ao Arouca pôs um travão à série de sete jogos sem perder do Leixões. Apesar disso, Pedro Pinto, defesa-central dos matosinhenses, revelou um discurso ambicioso na antevisão do encontro com o Mafra.





"O estado de espírito do grupo é bom, estamos a trabalhar bem e temos de voltar às vitórias, isso é o importante. Sabemos que vamos defrontar uma equipa muito boa, mas tenho a certeza que, se formos aplicados e se fizermos o que treinamos, vamos sair com os três pontos. Na 2ª Liga ganha a equipa que estiver mais coesa e que tiver mais atenção aos pormenores. Temos uma boa equipa e sabemos que vamos voltar às vitórias este fim de semana", referiu o jogador aos meios do clube.Na presente temporada, Pedro Pinto alinhou em 16 jogos até ao momento.