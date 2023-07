Pedro Ribeiro apresentado no Leixões: «Vamos crescer de forma progressiva e ambiciosa»

Apresentado este sábado como novo treinador do Leixões, Pedro Ribeiro falou pela primeira vez aos meios do clube, revelando ter assinado um contrato válido por três temporadas e dando o mote para o projeto de médio/longo prazo que ambiciona um crescimento "de forma equilibrada, sustentada, progressiva e ambiciosa", com o intuito de "com o decorrer do mesmo, reunir condições para, de forma meritória, recolocar o Leixões no patamar onde pertence, que é no escalão mais alto do futebol em Portugal"."Desde a primeira conversa com o Presidente que me sinto muito desejado neste projeto e isso, aliado à história e dimensão do Leixões, leva a que esteja extremamente orgulhoso e entusiasmado por ter a oportunidade de treinar um clube tão especial. Um histórico do futebol português.Partilhamos as mesmas premissas acerca da forma como vemos este projeto. Trata-se de um projeto a médio/longo prazo, no sentido de, nos próximos 3 anos, período que representa a duração do meu contrato, procurarmos crescer de forma equilibrada, sustentada, progressiva e ambiciosa.Procuraremos com o decorrer do mesmo reunir condições para, de forma meritória, recolocarmos o Leixões no patamar onde efetivamente pertence, que é no escalão mais alto do futebol em Portugal. Há que ir passo a passo, de forma segura e equilibrada, e gerir as expectativas. Importa não esquecer que, há uns meses a esta parte, a equipa alcançou a manutenção na penúltima jornada. A próxima época será igualmente difícil e desafiadora, com adversários fortíssimos. Queremos ser e fazer melhor.Concentraremos as nossas atenções em objetivos a curto prazo. A única forma que conheço de melhorarmos e termos sucesso no futebol, é o trabalho diário. Dar-mos sempre o melhor de nós em cada exercício de treino e em cada jogo oficial. Isso será inegociável no nosso quotidiano.Vamos, todos em conjunto, construir uma equipa muito competitiva, que saiba ser unida, forte, solidária, trabalhadora e humilde, dando sempre tudo dentro de campo. Ao mesmo tempo, nunca descuraremos ser corajosos, atrevidos e muito ambiciosos, no sentido de representarmos devidamente aquilo que foi, é e sempre será a maior força do Leixões SC, que são os nossos sócios, adeptos e simpatizantes".