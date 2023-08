Pedro Ribeiro e a receção ao Santa Clara: «Queremos voltar aos bons resultados»

Depois do desaire na jornada inaugural, em Penafiel, o Leixões pretende reencontrar-se com os resultados positivos na receção ao Santa Clara. No lançamento da partida, o técnico Pedro Ribeiro destacou a entrega dos seus jogadores, realçando que a equipa ainda tem de atravessar várias etapas de crescimento."A energia da equipa vem sendo muito boa desde o início da época. Sabemos que estamos a construir uma equipa nova, dotada de qualidade e ambição, com muitos jogadores jovens que vão crescer imenso com o decorrer da época", disse o treinador, aos meios do clube, antes de concluir: "Amanhã, queremos voltar aos bons resultados já obtidos, nos dois primeiros jogos oficiais. O foco total está no nosso crescimento e em dar uma alegria aos nossos adeptos, que nos ajudam sempre com um grande apoio".O Leixões defronta o Santa Clara, esta segunda-feira, pelas 20h45, em jogo da 2.ª jornada da Liga Sabseg.