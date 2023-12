Pedro Ribeiro e a visita ao Dragão: «É neste tipo de jogos que vamos crescer como equipa»

Consciente da tarefa hercúlea que o Leixões terá pela frente na visita ao Estádio do Dragão para defrontar o FC Porto, o técnico Pedro Ribeiro espera, ainda assim, uma resposta à altura da sua equipa."É um jogo contra um adversário que todos conhecem a sua valia, uma das melhores equipas de Portugal e da Europa, e contra este tipo de equipas só há uma forma de encarar o jogo: dar tudo em cada lance, corrermos muito, termos muita ambição e muito sentido de responsabilidade, porque também somos um clube histórico em Portugal e com pergaminhos", disse o treinador, aos meios do emblema de Matosinhos, antes de acrescentar: "Queremos honrar e dignificar o Leixões e vamos aproveitar o mérito de termos alcançado esta fase da Taça da Liga, que não é fácil para equipas da 2.ª Liga, uma vez que apenas quatro o conseguiram."Para Pedro Ribeiro, o desafio proporcionado pelos azuis e brancos representa também uma excelente oportunidade para os jogadores. "Vamos tentar ser competentes, jogando para ganhar, mas sabendo da dificuldade do adversário que vamos ter pela frente. É neste tipo de jogos que vamos crescer enquanto equipa e que os jogadores têm de aproveitar para se valorizarem individualmente, assim como coletivamente. Há que aproveitar a oportunidade que a equipa alcancou com muito mérito, no início da época, após eliminar o Feirense e o Portimonense", frisou, lamentando que o encontro já não tenha impacto nas contas da qualificação para a final four da Allianz Cup."Queríamos disputar este jogo em condições de lutar pelo apuramento para a final four, não foi por possivel, porque o Estoril teve mérito e foi competente, mas vamos ao jogo com toda a ambição e para mostrar aquilo que somos: uma equipa organizada, competente, alegre em campo e que vai fazer tudo para se superiorizar ao adversário", finalizou.O Leixões defronta o FC Porto este sábado, pelas 20h30.