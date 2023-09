Pedro Ribeiro e a visita ao P. Ferreira: «Preparados para um jogo de grau de dificuldade alto»

Ainda em busca da primeira vitória na Liga Sabseg e com derrotas nos dois jogos disputados longe do Estádio do Mar, o Leixões vai tentar inverter a tendência na visita ao P. Ferreira, esta sexta-feira. Na antevisão à partida, o técnico Pedro Ribeiro garantiu que a equipa está preparado para o desafio que terá pela frente."Foram duas semanas importantes no sentido de darmos sequência ao trabalho de integração de novos jogadores e consolidação de processos", começou por dizer, aos meios do clube, antes de continuar: "Sentimo-nos preparados e confiantes para disputar um jogo de grau de dificuldade alto, em que o foco, a concentração e a energia positiva serão decisivos para o alcançar dos nossos objetivos."O Leixões defronta o P. Ferreira esta sexta-feira, pelas 20h15, em jogo da 5.ª jornada da Liga Sabseg.