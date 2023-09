Pedro Ribeiro e o duelo da Taça de Portugal: «S. João Ver merece o maior respeito e atenção»

Alcançada a primeira vitória na Liga Sabseg, o Leixões quer transportar a confiança ganha com esse resultado para a estreia na Taça de Portugal, frente ao S. João Ver. No lançamento desse encontro, o técnico Pedro Ribeiro pediu uma equipa em alerta máximo para seguir em frente."No Leixões jogamos sempre com o intuito de, dentro de campo, nos superiorizarmos ao adversário que vamos defrontar. A equipa do S. João Ver merece o nosso maior respeito e atenção. Sabemos que a concentração e o estado de alerta terão de estar nos níveis máximos, no sentido de seguirmos em frente numa competição especial para o nosso clube, como é a Taça de Portugal", disse o técnico, em declarações aos meios da formação de Matosinhos.O Leixões defronta o S. João Ver este sábado, pelas 14 horas, em duelo da 2.ª eliminatória da Taça de Portugal.