Pedro Ribeiro e o embate com o FC Porto B: «Queremos a vitória»

Depois de em Paços de Ferreira, no último embate da Liga Sabseg antes da paragem para os compromissos da Taça de Portugal e da Allianz Cup, ter conquistado a primeira vitória no campeonato e na época, o Leixões pretende dar seguimento a esse triunfo na receção ao FC Porto B. No lançamento da partida, Pedro Ribeiro destacou precisamente essa ideia."Estamos extremamente determinados em continuar a mostrar o crescimento da nossa equipa. Defrontaremos um adversário de muita valia, como é o FC Porto B. Porém, como sempre, queremos a vitória e deixaremos tudo em campo para a alcançar", disse o técnico, em declarações ao meios da formação de Matosinhos.O Leixões defronta o FC Porto B este domingo, pelas 14 horas, em jogo da 6.ª jornada da Liga Sabseg.