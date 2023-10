Pedro Ribeiro: «Estamos preparados para realizar um bom jogo»

O treinador do Leixões, Pedro Ribeiro, quer acabar com esta sequência de maus resultados e voltar à boa forma, já diante do Tondela, no encontro deste sábado, defendendo que o "equilíbrio" no campeonato permite que os jogos tenham qualquer tipo de resultado."Sentimo-nos preparados para realizarmos um bom jogo. Cada encontro tem uma história diferente, embora o equilíbrio seja a nota dominante nesta Liga", revelou o técnico dos Bebés do Mar, esperando apanhar um Tondela num mau dia.Contudo, Pedro Ribeiro destacou que o controlo da partida tem de estar do lado da sua formação. "O nosso foco está única e exclusivamente no que temos de fazer, no sentido de regressarmos aos bons resultados em Tondela", concluiu.O Leixões enfrenta o Tondela, no Estádio João Cardoso, às 14 horas deste sábado.