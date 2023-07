Pedro Ribeiro: «Foi uma primeira semana de trabalho intenso»

A primeira semana da pré-época do Leixões foi marcada por bastante intensidade nas atividades no campo. O médio Paulinho falou aos meios do clube dos trabalhos da semana e detalhou a chegada dos novos reforços. "Foi uma semana intensa. Temos integrado os novos jogadores e transmitido o que é o Leixões e a responsabilidade de representar este clube. Os treinos têm sido de alta intensidade e estamos a assimilar bem as ideias do treinador, acredito que temos todas as condições para fazer uma boa época", relatou o jogador, de 25 anos.

Relativamente ao desempenho da equipa, o treinador Pedro Ribeiro declarou-se "muito satisfeito com o empenho e a atitude" dos seus jogadores. Também aos meio do clube, o treinador falou sobre estes primeiros treinos dos Bebés do Mar. "Foi uma primeira semana de trabalho intenso, mas muito bem aproveitada, na qual os jogadores se empenharam ao máximo para adquirir a forma física pretendida. Em simultâneo, começamos também a entender o jogo que queremos jogar e a equipa que pretendemos ser no dia a dia, mais concretamente nos jogos oficiais", explicou.

O Leixões prossegue agora a sua preparação tendo em vista o primeiro jogo da temporada, contra o Feirense, dia 23 de julho às 11 horas, a contar para a primeira fase da Taça da Liga de 2023/24.