Pedro Ribeiro: «Queremos voltar a uma fase positiva de resultados»

No regresso à Taça de Portugal, Pedro Ribeiro, técnico do Leixões, pretende interromper a sequência de três derrotas consecutivas que o emblema de Matosinhos atravessa, ultrapassando o V. Setúbal para seguir em frente na prova rainha do futebol português."Queremos voltar a uma fase positiva de resultados e tudo faremos para que isso aconteça já amanhã, diante do Vitória FC. A equipa encarou estas duas semanas de paragem competitiva com muita atitude e vontade, trabalhando no limite. Será um duelo entre dois dos clubes mais históricos do futebol português e contamos com a ajuda dos nossos adeptos, no sentido de seguirmos em frente nesta competição", disse o treinador, na antevisão à partida.O Leixões defronta o V. Setúbal este sábado, pelas 17 horas, no Estádio do Mar, em jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.