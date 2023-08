Pedro Ribeiro: «Vamos a Penafiel confiantes e crentes no nosso valor»

Depois de duas eliminatórias ultrapassadas na Allianz Cup e o respetivo apuramento para a fase de grupos da prova, o Leixões estreia-se na Liga Sabseg com uma visita ao terreno do Penafiel. Na antevisão à partida, Pedro Ribeiro mostrou-se otimista em relação a um desfecho positivo."O compromisso individual e coletivo de trabalharmos diariamente, em cada treino e jogo, no limite máximo das nossas capacidades é uma das premissas centrais da nossa equipa. Temo-lo feito afincadamente", referiu, em declarações reproduzidas pelos meios do clube, antes de concretizar: "Vamos a Penafiel com respeito pelo adversário, mas confiantes e crentes no nosso valor, no nosso jogo e na certeza que o apoio dos nossos adeptos será, uma vez mais, fundamental para o alcançar dos nossos objetivos."O Leixões defronta o Penafiel este domingo, pelas 14 horas, em jogo da 1.ª jornada da Liga Sabseg.