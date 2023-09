Pedro Ribeiro: «Vamos mostrar o valor e a ambição da nossa equipa»

Pedro Ribeiro não tem dúvidas de que o Leixões tem de ser assertivo se quer criar dificuldades ao Estoril, na partida de amanhã, para a Allianz Cup. No entanto, o treinador dos Bebés do Mar destacou o "mérito" do apuramento para a fase de grupos da Taça da Liga."Apenas quatro equipas da 2ª Liga conseguiram alcançar a fase de grupos da Allianz Cup, o que por si só traduz o mérito desse apuramento", disse, em referência à passagem dos matosinhenses, Tondela, AVS SAD e Nacional à próxima fase. No entanto, o técnico salienta que tal "já passou" e o importante é a equipa "continuar a crescer".Nesse sentido, o seu plantel tem uma tarefa árdua pela frente. "Temos oportunidade de, mais uma vez, mostrarmos o valor e a ambição da nossa equipa perante um adversário de 1ª Liga", vincou Pedro Ribeiro, não deixando de parte o "respeito pelo adversário", que não se intromete entre alcançar "um bom resultado, que passa por vencermos o jogo".O Leixões recebe o Estoril no Estádio do Mar, amanhã, pelas 20h45.