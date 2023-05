Plantel do Leixões compra totalidade dos bilhetes para a receção ao Vilafranquense em iniciativa solidária

O Leixões anunciou, através de um comunicado nas redes sociais, que o plantel principal comprou a totalidade dos bilhetes disponíveis para a receção à UD Vilafranquense, como parte de uma iniciativa de solidariedade.Os ingressos adquiridos serão agora oferecidos aos sócios e adeptos do Leixões, sendo que a receita da bilhética reverte, na sua totalidade e tal como já estava previsto, a favor da Maria Leonor, uma bebé com vários problemas de saúde e que necessita de ajuda financeira para pagar os tratamentos médios.Os bilhetes em questão poderão ser levantado, gratuitamente, na bilheteira do Estádio do Mar, no dia do jogo, a partir das 16h30.O Leixões recebe o Vilafranquense esta sexta-feira, pelas 18 horas, em duelo da 33.ª jornada.