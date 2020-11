Plantel do Leixões prestou tributo a Vítor Oliveira

O plantel do Leixões regressou esta segunda-feira ao trabalho, dois dias depois do falecimento de Vítor Oliveira, antigo jogador e treinador do emblema de Matosinhos. O grupo de trabalho comandado por João Eusébio prestou tributo ao técnico, que morreu aos 67 anos, com um minuto de silêncio ainda antes do arranque da sessão de treino matinal.





Os jogadores e equipa técnica do Leixões rodearam o memorial criado bem perto do relvado do Estádio do Mar para prestar homenagem a Vítor Oliveira.