Plantel envia mensagem de parabéns ao clube

O Leixões celebra, esta quarta-feira, o 111.º aniversário, uma data que não passou em claro ao plantel de futebol profissional.Posicionados no relvado, lado a lado com a equipa técnica, os jogadores do Leixões aproveitaram para enviar uma mensagem de parabéns ao emblema de Matosinhos." O plantel profissional deseja um feliz aniversário. Que as glórias e a história do Leixões se repitam por muitos anos. E que no futuro sejam ainda melhores", referiu Luís Silva, capitão dos leixonenses, em vídeo partilhado nos meios oficiais da SAD.Eis o vídeo abaixo: