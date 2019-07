Poloni quer vencer pressão

Derick Poloni vai começar a terceira temporada ao serviço do Leixões e fala daquilo que é a "alegria" que se vive no seio de um grupo de trabalho ciente da "pressão" que enfrentará enquanto candidato assumido à subida de divisão.





"Estamos perante um plantel novo, um grupo muito bom e um balneário muito forte. Estamos a treinar no máximo para assimilar as ideias do míster o mais rápido possível. Os reforços foram todos bem recebidos e estamos todos a trabalhar com alegria. Toda a gente sabe da ambição e da pressão que teremos para alcançar a subida de divisão", afirmou o lateral-esquerdo.Por outro lado, o brasileiro ainda deixou algumas palavras aos dedicados adeptos leixonenses. "Os adeptos, fazendo chuva ou sol, estão sempre do nosso lado e queremos todos dar uma alegria aos nossos adeptos", concluiu o defesa.