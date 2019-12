Presidente da República visitou estádio do mar

Aproveitando a sua presença no norte do país, e de forma a conhecer as ações de solidariedade que o Leixões tem vindo a promover, Marcelo Rebelo Sousa visitou, ontem à noite, o Estádio do Mar.

O Presidente da República fez-se acompanhar por Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, sendo recebido por Paulo Lopo e Nuno Fernandes, presidente e administrador da SAD do clube, respetivamente.

O conjunto matosinhense tem realizado algumas ações de solidariedade ao longo da temporada, sendo uma das mais visíveis o acolhimento de dois antigos sem-abrigo, Carlos Sampaio e Joaquim Melo. Marcelo Rebelo de Sousa esteve à conversa com ambos sobre a história do clube, assumindo a vontade de ver um jogo do Leixões. Já depois de receber algumas recordações do emblema de Matosinhos, Marcelo Rebelo de Sousa subiu ao relvado do Estádio do Mar e foi conhecer o trabalho de Joaquim Melo, que tem pintado as cadeiras do recinto.



O Presidente da República aproveitou a ocasião para deixar elogios à ação do Leixões. "Este é um excelente exemplo. O Leixões abriu as portas a dois antigos sem-abrigo, que já aqui estão há meses. Estão a trabalhar, estão entusiasmados e conhecem toda a gente. Um deles estuda à noite e o outro tem transformado os lugares do estádio. O homem pinta os lugares do estádio num abrir e fechar de olhos", salientou, deixando ainda o apelo para que mais instituições implementem medidas semelhantes: "Não digo grandes clubes, mas se outras instituições, com outro poder e outra dimensão, pudessem ir seguindo estes exemplos, haveria um caminho à resolução dos problemas da vida de muita gente. Fica aqui o agradecimento a quem teve esta ideia e o agradecimento a eles, Carlos e Joaquim, que são os heróis."