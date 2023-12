Presidente da SAD do Leixões multado por presença indevida na zona técnica

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol revelou ter multado André Castro, presidente da SAD do Leixões, em 215 euros, por presença indevida em área técnica durante o encontro com o Länk Vilaverdense, do passado domingo.Segundo o relatório do delegado da Liga, "antes do início da 2.ª parte, o presidente da SAD visitante, deslocou-se para o banco suplementar da equipa visitante e sentou-se no mesmo", sendo que após aviso de que não se encontrava inscrito na ficha técnica, "o mesmo retirou-se e permaneceu na zona contigua às cabines". A dois minutos do final da partida, André Castro "acedeu à cabine de suplentes da equipa visitante e aí permaneceu sentado até ao fim da partida".Pelo mesmo motivo, a SAD do Leixões foi igualmente multada em 215 euros.Noutro âmbito, o Conselho de Disciplina da FPF abriu também um processo de inquérito referente ao embate entre o Länk Vilaverdense e o Leixões.