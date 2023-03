Presidente da SAD do Leixões não respeitou castigo e foi agora suspenso em 113 dias

O Conselho de Disciplina da FPF revelou hoje a decisão do processo disciplinar instaurado a André Castro, presidente da SAD do Leixões, na sequência do jogo da turma de Matosinhos frente ao Trofense, na Trofa, no dia 5 de fevereiro, aplicando uma suspensão de 113 dias.Na origem deste processo disciplinar está incumprimento de uma sanção que havia sido aplicada ao dirigente e que o impedia de se encontrar em áreas técnicas durante o jogo em questão. Na altura, André Castro encontrava-se a cumprir uma suspensão de 22 dias, na sequência de factos ocorridos na receção do Leixões ao Penafiel, a 29 de janeiro.Alem da suspensão, o presidente da SAD do Leixões foi ainda multado em 450 euros.