Presidente da SAD do Leixões suspenso por 40 dias

André Castro, presidente da SAD do Leixões, foi suspenso por 40 dias e ainda punido com 2.320 euros de multa em resultado do processo disciplinar que lhe tinha sido instaurado no início de novembro passado, devido aos factos registados no final do encontro entre Leixões e Benfica B, da Liga Sabseg, realizado a 30 de outubro de 2021.O Conselho Disciplina divulgou apenas um extrato com a decisão final do processo disciplinar, que aponta para infração enquadrada como lesão da honra e reputação e denúncia caluniosa.Recorde-se que os episódios registados no final desse encontro ditaram, na altura, a suspensão por 30 dias de Rémulo Marques, diretor-desportivo dos matosinhenses. O Benfica B venceu esse jogo disputado no Estádio do Mar por 2-1, com uma reviravolta no marcador.