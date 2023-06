Quinteto dos sub-19 do Leixões assina contrato profissional

O Leixões continua a apostar na sua formação, tendo a direção do clube anunciado, este sábado, que quatro jogadores dos sub-19 vão passar a integrar o projeto da SAD. Dessa forma, Arthur Bazi, Filipe Canastra, Rúben Geraldes, Sérgio Pinto e Tiago Costa assinaram contrato profissional e devem integrar o plantel dos sub-23 em 2023/24.O anúncio desta mudança foi feito juntamente com uma fotografia em que André Castro, presidente da SAD, e Jorge Moreira, líder da direção do clube, surgem lado a lado, num sinal claro de que há harmonia entre as duas entidades."Que continuem a representar o "Velhinho do Mar" com a mesma garra, dedicação e profissionalismo, desejamos as maiores felicidades pessoais e profissionais para o futuro", podia ler-se no comunicado.Autor: V.V.