Quinto jogo consecutivo sem vencer coloca José Mota em situação complicada

Com a última vitória na Liga Sabseg a ter acontecido já há quase dois meses (triunfo por 2-0 frente ao Feirense a 10 de outubro), as vozes de descontentamento começam a surgir entre os associados do Leixões. A equipa, neste momento, encontra-se apenas a três pontos da linha de água, encontrando-se na 13.ª posição, o que naturalmente causa preocupação entre os adeptos leixonenses.Apesar dos resultados, as opiniões nas redes sociais dividem-se em relação ao técnico José Mota. Se alguns culpam o treinador, principalmente pelas declarações que proferiu na conferência de imprensa com o FC Porto B, onde disse que o Leixões "merecia pelo menos o empate", outros estão do lado de José Mota, afirmando que falta qualidade ao plantel leixonense e que o culpado não pode ser o treinador.Certo é que os resultados não aparecem e o clube parece não encontrar soluções para dar a volta aos acontecimentos. As próximas semanas poderão ser decisivas para José Mota ao leme do conjunto de Matosinhos.