Rafa Freitas atinge a meia centena de jogos pelo Leixões

Com parte da formação feita no Corinthians e tendo chegado ao Leixões em 2021/22 para reforçar os sub-23, Rafa Freitas alcançou um registo valioso pela formação principal dos bebés do Mar com o Santa Clara. O médio, de 23 anos, chegou aos 50 jogos pela formação de Matosinhos diante dos açorianos e deixou, ontem, uma mensagem nas redes sociais.

"Feliz e grato a Deus pela oportunidade de chegar aos 50 jogos com esta camisola! Vamos por mais", escreveu o brasileiro no seu Instagram para celebrar o feito.