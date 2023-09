Rafa Freitas: «Queremos dar sequência ao crescimento que temos evidenciado»

Depois do desaire a meio da semana frente ao Estoril, em jogo da Allianz Cup, o Leixões pretende aproveitar o regresso à Liga Sabseg para retomar ao caminho dos triunfos. No lançamento da partida com o FC Porto B, Rafa Freitas sublinhou a vontade manter a tendência de crescimento da equipa."Voltamos ao nosso principal objetivo, o campeonato, e queremos dar sequência ao crescimento que temos evidenciado como equipa. Vai ser o terceiro jogo no espaço de uma semana, mas, certamente, vamos dar uma boa resposta dentro de campo", começou por dizer o médio, deixando elogios ao adversário: "O FC Porto B tem uma equipa recheada de jovens de grande qualidade, que nos vão criar dificuldades. No entanto, já provámos o nosso valor e vamos entrar em campo com o único intuito de o vencer. Para isso, contamos, como sempre, com o precioso apoio dos nossos adeptos."O Leixões recebe o FC Porto B este domingo, pelas 14 horas, em jogo da 6.ª jornada da Liga Sabseg.